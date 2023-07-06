Британським послом в Україні стане онук Чемберлена

Мартін Гарріс вже працював в Україні на посаді заступника керівника місії та генконсула.

Новим послом Великої Британії в Україні призначено Мартіна Гарріса. Британський дипломат є онуком Невіла Чемберлена, прем'єр-міністра Великої Британії у 1937-1940 роках, який оголосив війну Гітлеру.

Про призначення нового посла повідомляють на офіційній сторінці посольства у соцмережі Facebook.

У повідомленні йдеться, що Мартін Гарріс замінить на цій посаді Мелінду Сіммонс, яка очолювала дипломатичну місію в Україні від 2019 року. Планова ротація відбудеться у вересні цього року.

"Я радий повернутися в Україну, щоб очолити надважливу роботу нашого посольства з підтримки українського уряду та народу, які захищають свою країну та наші спільні цінності. Відносини Великої Британії з Україною ніколи не були настільки міцними, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказав Гарріс, коментуючи призначення.

У британському дипломатичному представництві уточнили, що Мелінда Сіммонс продовжить роботу в посольстві на іншій посаді.

Що відомо про нового посла Британії

Раніше, в 2003-2008 роках, Мартін Гарріс вже працював в Україні на посаді заступника керівника місії та генконсула.

У 2010-2014 роках він був послом у Румунії, а в 2014-2017 роках – заступником керівника місії в Москві. Останні п’ять років Гарріс очолював директорат у справах Східної Європи та Центральної Азії в МЗС Британії.

Дід нового українського посла Невілл Чемберлен був прем'єр-міністром Британії, який 3 вересня 1939 року оголосив війну нацистській Німеччині після її вторгнення до Польщі. Під його керівництвом проходила так звана Дивна війна, як називають події від початку Другої світової війни до 10 травня 1940 року на Західному фронті.

Через політичні розбіжності з лейбористами Чемберлен 10 травня 1940 року залишив посаду, поступившись нею Вінстону Черчиллю, прихильнику безкомпромісної боротьби з Гітлером. Того ж року помер від раку.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі вважає, що Україна зможе вступити до НАТО за сценарієм Фінляндії та Швеції - без Плану дій щодо членства (ПДЧ).

Читайте також: