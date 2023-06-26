Уряд Британії розглядає підготовку до сценарію несподіваного розпаду РФ – ЗМІ

Велика Британія готується до можливого раптового розпаду Росії після невдалої спроби групи "Вагнера" на чолі з Євгеном Пригожиним похитнути владу диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє The Times, з посиланням на свої джерела.

Британські офіційні особи і раніше стверджували, що вторгнення Росії в Україну може спровокувати політичні заворушення в Москві, і заявили, що події останніх кількох днів можуть виявитися "главою чогось нового".

"Від самого початку вторгнення одним із найбільш очевидних сценаріїв було те, що війна може призвести до політичних заворушень у Росії. Нам потрібно почекати, спостерігати і подивитися, що буде далі. Це може бути перша глава чогось нового. Або все може закінчитися для Вагнера. Ми повинні підготуватися до цілого ряду різних сценаріїв", - прокоментував один із високопоставлених урядовців Британії.

За внутрішніми оцінками в уряді, Британії слід готуватися до сценарію несподіваного розпаду Російської Федерації, аби такі події не застали Лондон зненацька.

Головний секретар скарбниці Сполученого Королівства Джон Глен зазначив, що події в Росії – "її внутрішні справи".

Колишній військовий аташе Британії у Москві Джон Форман зазначив, що успішне захоплення Пригожиним влади було би "найгіршим сценарієм" і не варто мати ілюзій, що він нібито більш ліберальний, схильний до миру демократ, тому що "це фашист".

Форман припустив, що темпи розвитку подій у п’ятницю-суботу заскочили західних дипломатів зненацька.

"Ми думали, що все це буде відбуватися поступово. Про несподіваний "марш на Москву" не йшлося", – зазначив він.

Колишній представник Міноборони лорд Річард із Герстмонсе висловив думку, що Путін, попри удар заколоту по його авторитету, ще залишається небезпечним противником і Захід ризикує недооцінити Росію.

Нагадаємо, у Росії вперше після заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина показали міністра оборони Сергія Шойгу. Саме на його адресу лунали основні звинувачення лідера "вагнерівців".

Читайте також: