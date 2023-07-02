“Країна, сколочена Черчіллем і Сталіним”: британські лорди у “знаннях” історії України переплюнули Путіна

Члени верхньої палати парламенту Великої Британії лорд Скідельскі і лорд Белф відвідали урочистий прийом у російському посольстві з нагоди так званого "Дня Росії", після чого відзначилися скандальними заявами про війну, яку розв’язав Кремль в Україні, та вразили своїми “знаннями” української історії.

Про цей скандал повідомляє видання The Guardian.

Член Палати лордів 79-річний Річард Белф у коментарі виданню підтвердив свою присутність на заході у російському дипломатичному представництві, де, за його словами, мав поверхневу розмову з російським військовим аташе.

При цьому він висловив переконання, що війну в Україні буде закінчено шляхом переговорів, внаслідок яких держава-агресорка отримає частину українських територій.

“Україна, чесно кажучи, безладна країна. Вона була сколочена Черчіллем і Сталіним наприкінці Другої світової війни”, – сказав старенький пер.

Він додав, що вважає “Крим безсумнівно російським” і що Москва має законні претензії на Донецьк і Луганськ, оскільки повинні бути переговори щодо сухопутного коридору до Криму.

Видання зауважило, що Річард Белф, колишній депутат Європарламенту від Лейбористської партії, який перейшов до консерваторів у 2002 році, раніше уже відзначався своїми виступами із симпатіями до Росії.

Лорд Роберт Скідельскі, який також відвідав російське посольство, повідомив, що виступає проти російського вторгнення в Україну, але вирішив відвідати банкет, оскільки "хотів показати свою повагу і прихильність до російського народу... особливо в нинішніх обставинах".

Цей 84-річний британський пер має російське коріння, а, окрім того, від 2016 до 2021 року він був невиконавчим директором російської нафтової компанії "Роснефть". Після вторгнення РФ в Україну Скідельскі написав листа, в якому засуджував цей крок, але також задавав питання, чому Захід не пообіцяв Росії, що НАТО не буде розширюватися за рахунок України.

Як відомо, наприкінці 2021 року під час приступу божевільних історичних відкриттів президент РФ Володимир Путін заявив, що Україну створив Ленін, коли створював Радянський Союз.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін вкотре повторив маячню про те, що "України не існувало до Леніна", заявив, що "українці живуть на історичних територіях РФ".

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