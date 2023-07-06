Экс-тренер "Шахтера" возглавил клуб Роналду в Саудовской Аравии

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру официально возглавил саудовский "Аль-Наср".

61-летний португальский специалист подписал с "Аль-Насром" двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

It's official : ✍️

Mr. Luis Castro является новый head coach @AlNassrFC



Welcome Boss pic.twitter.com/u6tdX9lbs9 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 6, 2023

У руля клуба из Саудовской Аравии он сменил уволенного после завершения прошлого сезона француза Руди Гарсию, которого в июне назначили новым главным тренером итальянского "Наполи".

В сезоне-2022/23 "Аль-Наср" занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии. Команда, за которую выступает звездный портагальский нападающий Криштиану Роналду, отстала на 5 очков от "Аль-Иттихада".

Последним местом работы Каштру был бразильский "Ботафого". Португальский специалист тренировал "Шахтер" с 2019 по 2021 год. Вместе с "горняками" он выиграл чемпионат Украины в сезоне-2019/20.

Отметим, что накануне "Аль-Наср" объявил о подписании полузащитника "Интера" Марцело Брозовича. Контракт 30-летнего хорвата с саудовским клубом рассчитан на три года.

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