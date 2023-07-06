Екстренер "Шахтаря" очолив клуб Роналду в Саудівській Аравії

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру офіційно очолив саудівський "Аль-Наср".

61-річний португальський спеціаліст підписав з "Аль-Насром" дворічний контракт з опцією подовження ще на один сезон.

It's official : ✍️

Mr. Luis Castro is the New Head Coach of @AlNassrFC



Welcome Boss pic.twitter.com/u6tdX9lbs9 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 6, 2023

Біля керма клубу із Саудівській Аравії він змінив звільненого після завершення минулого сезону француза Руді Гарсію, якого в червні призначили новим головним тренером італійського "Наполі".

У сезоні-2022/23 "Аль-Наср" посів друге місце в чемпіонаті Саудівської Аравії. Команда, за яку виступає зірковий портагальський нападник Кріштіану Роналду, відстала на 5 очок від "Аль-Іттіхада".

Останнім місцем роботи Каштру був бразильський "Ботафого". Португальський фахівець тренував "Шахтар" від 2019 до 2021 року. Разом з "гірниками" він виграв чемпіонат України у сезоні-2019/20.

Зазначимо, що напередодні "Аль-Наср" оголосив про підписання півзахисника "Інтера" Марцело Брозовича. Контракт 30-річного хорвата із саудівським клубом розрахований на три роки.

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