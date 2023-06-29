Сергей Жадан официально развелся с женой после 15 лет брака

Лидер групп "Жадан и Собаки" и "Линия Маннергейма", музыкант и писатель Сергей Жадан официально развелся с женой Ириной Куницыной после 15 лет брака.

26 июня в Лычаковском районном суде Львова состоялось заседание по делу о разводе, на который ни Жадан, ни Куницына не явились. Судья удовлетворил иск Жадана и развел супругов, пишет Zaxid.net.

В материалах дела говорилось, что супруги давно не живут семейной жизнью и не ведут общий быт. У экс-влюбленных есть общая дочь, 10-летняя Мария. Отметим, что Куницына и Жадан познакомились в харьковском издательстве "Фолио", где работала Ирина. В данный момент женщина руководит Благотворительным фондом Жадана.

Сергей Жадан с экс-женой и дочерью

Как известно, в начале мая этого года Сергея Жадана застали во время свидания с певицей Кристиной Соловий. Пара шла по парку во Львове и держалась за руки. Тогда же появилась информация, что Жадан подал на развод с Ириной Куницыной, с которой был в браке 15 лет.

Сергей Жадан и Кристина Соловий во время свидания / Фото: instagram.com/artyleriya_

До этого в декабре 2022 года Соловий представила откровенный клип, в котором Жадан сыграл ее любовника. Музыканты в видео горячо целовались и обнимались. Фаны начали догадываться о связи между артистами, но сама Соловий говорила, что между ними только дружба.

Сергей Жадан и Кристина Соловий в клипе певицы

Сергей Жадан и Кристина Соловий

Пока ни Соливой, ни Жадан официально слухи о своем романе не комментировали. Тем не менее, музыканты организовывают совместные благотворительные туры, а во время выступления не сдерживают себя от нежных объятий и взглядов.

Читайте также: