Сергей Жадан официально развелся с женой после 15 лет брака

Музыканту активно приписывают роман с певицей Кристиной Соловий.
Лидер групп "Жадан и Собаки" и "Линия Маннергейма", музыкант и писатель Сергей Жадан официально развелся с женой Ириной Куницыной после 15 лет брака.
26 июня в Лычаковском районном суде Львова состоялось заседание по делу о разводе, на который ни Жадан, ни Куницына не явились. Судья удовлетворил иск Жадана и развел супругов, пишет Zaxid.net.
В материалах дела говорилось, что супруги давно не живут семейной жизнью и не ведут общий быт. У экс-влюбленных есть общая дочь, 10-летняя Мария. Отметим, что Куницына и Жадан познакомились в харьковском издательстве "Фолио", где работала Ирина. В данный момент женщина руководит Благотворительным фондом Жадана.
Как известно, в начале мая этого года Сергея Жадана застали во время свидания с певицей Кристиной Соловий. Пара шла по парку во Львове и держалась за руки. Тогда же появилась информация, что Жадан подал на развод с Ириной Куницыной, с которой был в браке 15 лет.
До этого в декабре 2022 года Соловий представила откровенный клип, в котором Жадан сыграл ее любовника. Музыканты в видео горячо целовались и обнимались. Фаны начали догадываться о связи между артистами, но сама Соловий говорила, что между ними только дружба.
Пока ни Соливой, ни Жадан официально слухи о своем романе не комментировали. Тем не менее, музыканты организовывают совместные благотворительные туры, а во время выступления не сдерживают себя от нежных объятий и взглядов.
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