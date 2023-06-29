Владимир Дантес и Даша Кацурина разошлись – СМИ

Украинский шоумен Владимир Дантес 28 июня отметил день рождения.

Артисту исполнилось 35 лет. В этот день Дантес получил много поздравлений. И не только на словах. Певец открыл "банку", где каждый желающий мог поздравить его донатами. За сутки Владимир собрал более 430 тысяч грн. Эти деньги шоумен потратит на помощь украинским бойцам.

Впрочем, поклонники очень ждали, когда Дантеса поздравит с юбилеем его девушка, ресторатор Даша Кацурина. В мае Владимир публично поздравил любимую с днем рождения и признался ей в чувствах. Впрочем, такого же жеста пользователи не дождались от Кацуриной в сторону Дантеса. Что их очень расстроило и натолкнуло на мысль, что пара больше не вместе:

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Я одна не нашла коммент от Даши? Все ок, или они разошлись?

Поздравляю! Счастья тебе и Даше, никогда не ссорьтесь

Неужели они разошлись? Я так за них радовалась

Также фанатов пары Дантеса и Кацуриной натолкнул на мысль, что они не вместе, недавний пост Даши в ее Telegram-канале. Она запостила брелок в форме сердца со своим именем и подписала кадр: "Пока сама себе не сделаешь приятно – никто не сделает".

Даша Кацурина сделала себе подарок / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Пока ни Даша, ни Владимир слухи официально не комментировали.

Даша Кацурина и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Напомним, что роман между Владимиром Дантесом и Дашей Кацуриной завязался год назад. Тогда их бывшие избранники Надя Дорофеева и Миша Кацурин объявили о разводе с экс-возлюбленными. Вскоре Надя и Миша сообщили, что они начали встречаться.

Вова и Даша тоже обнародовали отношения. А недавно Дантес выпустил клип, в котором снял Кацурину и где они горячо целовались.

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