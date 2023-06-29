Володимир Дантес і Даша Кацуріна розійшлися – ЗМІ

Український шоумен Володимир Дантес 28 червня відсвяткував день народження.

Артисту виповнилося 35 років. У цей день Дантес отримав багато привітань. І не лише на словах. Співак відкрив "банку", де кожен охочий міг привітати його донатами. За добу Володимир зібрав більше 430 тисяч грн. Ці гроші шоумен витратить на допомогу українським бійцям.

Втім, шанувальники дуже чекали, коли Дантеса привітає з ювілеєм його дівчина, рестораторка Даша Кацуріна. У травні Володимир публічно привітав кохану з днем народження і зізнався їй у почуттях. Втім, такого самого жесту юзери не дочекалися від Кацуріної у бік Дантеса. Що їх дуже засмутило і наштовхнуло на думку, що пара більше не разом:

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Я одна не знайшла комент від Даші? Все ок, чи вони розійшлися?

Щиро вітаю! Щастя тобі і Даші, ніколи не сваріться

Невже вони розійшлися? Я так за них раділа

Також фанатів пари Дантеса та Кацуріної наштовхнув на думку, що вони не разом, нещодавній пост Даші в її Telegram-каналі. Вона запостила брелок у формі серця зі своїм ім'ям і підписала кадр: "Поки сама собі не зробиш приємне, – ніхто не зробить".

Даша Кацуріна зробила собі подарунок / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Поки що ані Даша, ані Володимир чутки офіційно не коментували.

Даша Кацуріна і Володимир Дантес / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Нагадаємо, що роман між Володимиром Дантесом і Дашею Кацуріною зав'язався рік тому. Тоді їхні колишні обранці Надя Дорофєєва і Міша Кацурін оголосили про розлучення з екскоханими. Згодом Надя і Міша повідомили, що вони почали зустрічатися.

Вова і Даша також оприлюднили стосунки. А нещодавно Дантес випустив кліп, у якому зняв Кацуріну і де вони палко цілувалися.

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