Беларусь могут использовать для переброски "вагнеровцев" в Африку — эксперт

Беларусь могут использовать для того, чтобы через нее перебрасывать боевиков террористической группы "Вагнер" в страны Африки.

Такое мнение высказал директор программы "российские и белорусские студии" Совета внешней политики "Украинская призма" Ярослав Черногор во время круглого стола в Military Media Center.

"Беларусь может быть использована как транзитная зона для переброски боевиков "вагнера" в Африку и усиления того бизнеса, что приносит кремлевским элитам необлагаемые налогами и в бюджет РФ не идут", — сказал он.

Эксперт отметил, что это одна из самых веских причин, почему "вагнеровцы" и их владелец Евгений Пригожин оказались на территории Беларуси.

Вместе с тем, Черногора заявил, что "на самом деле нет четкой информации о количестве выехавших в Беларусь "вагнеровцев" и вообще о факте пересечения российско-белорусской границы. Есть информация о 2 бортах, которые принадлежат Пригожину, прибывшим в Беларусь, но кто был на этих бортах — неизвестно".

Обосновывая свой тезис о вероятном использовании Беларуси как площадки для продолжения кровавого бизнеса кремлевских элит в странах Африки, где возникают военные перевороты и конфликты, аналитик заявил, что "основываясь на выступлениях Лукашенко, можем допустить, что часть «вагнеровцев» будет привлечена к тренировкам белорусских военных. как инструкторы. Но это не предполагает тысячи человек".

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси под Осиповичами на территории бывшей воинской части, где ранее дислоцировалась 465-я ракетная бригада ВС РБ, начаты работы по оборудованию большого военного лагеря.

Кроме того, мы ранее информировали, что "вагнеровцы" во главе с Евгением Пригожиным могут использовать в Беларуси для выполнения диверсионных задач.

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