Пригожин в Беларуси, а "вагнеровцы" — нет: "Гаюн" раскрыл настоящие планы бунтаря и Лукашенко

Подразделения ЧВК "Вагнера" пока еще не прибыли в Беларусь, однако это может произойти в ближайшее время.

Пригожин в Беларуси, а ЧВК "Вагнера" — нет. Продолжается спланированная кампания по дезинформации о высылке "вагнеровцев" в Беларусь.

Об этом сообщает "Беларускі Гаюн".

В последние дни в СМИ и соцсетях распространяется информация о том, что ЧВК "Вагнера" и их главарь Евгений Пригожин находятся в Беларуси. Однако "Гаюн" считает, что такая информация является лишь спланированной кампанией по дезинформации.

Был ли Пригожин в Беларуси

Мониторинговый ресурс сообщает, что Евгений Пригожин находился в Беларуси 27 июня. Информации о целях его визита, а также о возможной дальнейшей деятельности пока нет. Как и нет информации, вернулся ли он на своем бизнес-джете в Москву или остался в Минске.

Прибыли ли в Беларусь наемники ЧВК "Вагнера"

Сообщается, что подразделения ЧВК "Вагнера" пока еще не прибыли в Беларусь. Это не отменяет того факта, что перекидывание "вагнеровцев" может произойти в ближайшее время. Как и в случае с Пригожиным, открытым остается вопрос, чем именно наемники будут заниматься в Беларуси. "Гаюн" утверждает, что это зависит от того, с каким оружием они приедут в Беларусь.

Будет ли ЧВК "Вагнера" атаковать с территории Беларуси в ближайшее время

Мониторинговый ресурс утверждает, что, учитывая вероятную передачу от ЧВК в Минобороны России тяжелого вооружения, в ближайшее время не стоит ожидать проведения военной операции силами наемников с территории Беларуси против Украины.

Войдет ли ЧВК "Вагнера" в состав ВС РБ

"Гаюн" заявляет, что формирование в составе ВС РБ подразделения(й), состоящих из наемников ЧВК "Вагнера", выглядит маловероятным, поскольку у МО РБ нет финансовых ресурсов выплачивать большому количеству наемников заработную плату, которую они получали за участие в войне против Украины.

Будут ли тренировать "вагнеровцы" военных в Беларуси

Тренировка белорусских военных, о чем говорил Лукашенко, возможна, однако эта задача кратковременна. Курс подготовки (переподготовки) и передачи боевого опыта "не может длиться вечно". Чем наемники будут заниматься после выполнения этой задачи – вопрос открыт.

Пригожин с "Вагнером" "переезжает" в Беларусь: что известно

После неудачной попытки бунта вожак ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин сбежал в Беларусь. На личном самолете он приземлился на военном аэродроме под Минском.

В то же время самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что остальные "вагнеровцы" еще не прибыли в Беларусь, а находятся в лагерях на оккупированной Луганщине.

Лукашенко утверждает, что, хотя российское ядерное оружие наемники Пригожина не будут охранять, их военными навыками Беларусь с удовольствием воспользуется. Он заявил, что командиры "повстанцев" могут приехать в Беларусь "поделиться передовым опытом" и "рассказать, что сейчас важно".

Что будет делать Пригожин в Беларуси и почему режим Путина дал трещину — читайте в материале ТСН.ua.

Читайте также: