Жданов об украинском контрнаступлении: "Проводится операция типа Херсонской"

Украинские военные проводят контрнаступление на разных участках по тому сценарию, который мы видели при освобождении Херсона. Но объем сейчас в разы больше.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"На мой взгляд, сегодня проводится операция вроде Херсонской на правом берегу, только масштаб ее гораздо больше. И охватывает практически всю группировку российских войск, расположенную на нашей территории. С одной стороны мы жмем малыми силами на российские войска, пытаемся подвинуть. Таким "Мы чувствуем, где оборона сильнее, где слабее. Они тратят максимум боеприпасов и материальных средств для ведения обороны. Ситуация абсолютно алогична — наступающая сторона несет в разы меньше потерь, чем обороняющаяся сторона", — считает он. Олег Жданов.

По его словам, ВСУ одновременно пытаются снизить боевой потенциал всей группировки войск, что должно привести к обвалу фронта.

"Сначала хотя бы на одном участке – нам этого будет достаточно для того, чтобы туда ударить основными силами и начать вклинение в оборону противника. Вот этого мы добиваемся", – подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что Украина вскоре получит от Литвы ЗРК NASAMS.

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