Что происходит на левом берегу Херсонщины: рассказала Гуменюк

В ОК "Юг" еще раз призывали украинцев к информационной тишине.

Украинские военные на левом берегу Херсонской области ведут успешную контрбатерейную борьбу.

Об этом рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире одного из телеканалов.

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"Мы можем говорить теперь о результативной контрбатарейной борьбе. О других наших планах и их реализации пока должны знать только те, кто к ним напрямую вовлечен", — подчеркнула Гуменюк.

Она еще раз призвала к информационной тишине, чтобы не повредить военной операции по освобождению оккупированной Херсонщины.. Занять реку Днепр очень сложно.

"Особенность нашей линии фронта требует информационной тишины при проведении определенных операций и боевых действий", – призвала Гуменюк.

Напомним, 26 июня партизанское движение "Атеш" сообщило, что Вооруженные силы Украины могли зайти на левый берег Днепра в Херсонской области. Накануне глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал в Telegram украинский флаг, однако не комментировал ситуацию. Официальной информации от Генштаба не было.

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