Украина в скором времени получит от Литвы ЗРК NASAMS

В Украину в скором времени прибудут установки зенитно-ракетного комплекса средней дальности NASAMS. Они были приобретены Литвой в Норвегии для нужд украинских военных.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на совместной с президентами Украины и Польши пресс-конференции в Киеве.

"Я очень рад проинформировать, что уже совсем скоро в Украину прибудут две системы противовоздушной обороны NASAMS. Во время последнего визита в Норвегию я был в компании Kongsberg Gruppen, производящей системы NASAMS, мы говорили о сотрудничестве и о том, как помочь Украине. Сегодня это уже стало реальностью – купленные Литвой системы NASAMS также смогут добавиться к защите неба в Украине", — подчеркнул Гитанас Науседа.

Он также добавил, что Литва будет поддерживать наше государство к победе, поскольку таково решение литовского государства и народа.

"Литва будет также предоставлять вооружение Украине, Литва как принимала, так и будет участвовать в ее восстановлении, а люди, вынужденные выехать из Украины из-за войны, будут хорошо чувствовать себя в Литве", — акцентировал президент Литвы.

Напомним, что Швейцария не разрешила продажу 96 танков Leopard 1, которые готовили для Украины.

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