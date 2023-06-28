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Швейцария не разрешила продажу 96 танков Leopard 1, которые готовили для Украины

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Швейцария не разрешила продажу 96 танков Leopard 1, которые готовили для Украины

Швейцария не разрешила реэкспорт 96 танков Leopard 1, которые должны были быть переданы в Украину. / Фото: Associated Press

Запрос оборонной компании Ruag SA по продаже этих танков был отклонен на основании законодательства о нейтралитете

Правительство Швейцарии не разрешило реэкспорт 96 танков Leopard 1, которые после модернизации в Германии должны были быть переданы Украине.

Об этом говорится в заявлении на сайте швейцарского правительства 28 июня.

Так, Федеральный совет Швейцарии отклонил запрос оборонной компании Ruag SA о продаже 96 танков Leopard 1 A5 на основании законодательства о нейтралитете. Эти машины сейчас находятся в Италии и пребывают в небоеспособном состоянии. Танки планировали перевезти для модернизации в Германию, а затем передать Украине в виде военной помощи.

"Федеральный совет пришел к выводу, что продажа 96 танков невозможна в связи с положениями действующего законодательства. В частности, такая продажа противоречила бы закону о средствах военного назначения и означала бы изменение швейцарской политики нейтралитета", — говорится в заявлении правительства.

Напомним, в начале июня Нижняя палата парламента Швейцарии отклонила законопроект Lex Ukraine, который позволил бы третьим странам реэкспорт в Украину оружия швейцарского производства.

Однако уже через несколько дней Верхняя палата парламента Швейцарии утвердила поправку, позволяющую реэкспорт оружия в Украину. Хотя это решение все-таки должна была поддержать и Нижняя палата.

Отметим, что Швейцария твердо сохраняет свой принцип нейтралитета, согласно которому не поддерживает ни одну из стран-участниц военных конфликтов. Так, государство до сих пор отказывается от реэкспорта боеприпасов к танкам, которые оно продало Германии еще несколько лет назад.

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Дата публикации
Просмотры
2367
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