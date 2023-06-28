Швейцарія не дозволила продаж 96 танків Leopard 1, які готували для України

Запит оборонної компанії Ruag SA щодо продажу цих танків було відхилено на підставі законодавства про нейтралітет

Уряд Швейцарії не дозволив реекспорт 96 танків Leopard 1, які після модернізації у Німеччині мали бути передані Україні.

Про це йдеться у заяві на сайті швейцарського уряду 28 червня.

Так, Федеральна рада Швейцарії відхилила запит оборонної компанії Ruag SA щодо продажу 96 танків Leopard 1 A5 на підставі законодавства про нейтралітет. Ці машини зараз розташовані в Італії і перебувають у небоєздатному стані. Танки планували перевезти для модернізації до Німеччини, а після цього передати Україні у вигляді військової допомоги.

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"Федеральна рада дійшла висновку, що продаж 96 танків неможливий у зв’язку з положеннями чинного законодавства. Зокрема, такий продаж суперечив би закону про засоби військового призначення і означав би зміну швейцарської політики нейтралітету", – йдеться в заяві уряду.

Нагадаємо, на початку червня Нижня палата парламенту Швейцарії відхилила законопроєкт Lex Ukraine, який дозволив би третім країнам реекспорт до України зброї швейцарського виробництва.

Однак вже за декілька днів Верхня палата парламенту Швейцарії увалила поправку, що дозволяє реекспорт зброї до України. Хоча це рішення таки мала ще підтримати Нижня палата.

Зауважимо, Швейцарія твердо зберігає свій принцип нейтралітету, згідно з яким не підтримує жодну з країн-учасниць воєнних конфліктів. Так, держава досі відмовляється від реекспорту боєприпасів до танків, які вона продала Німеччині ще кілька років тому.

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