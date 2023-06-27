Rheinmetall від імені Нідерландів передасть Україні 14 танків Leopard 2

Перший з 14 основних бойових танків має бути поставлений в Україну в січні 2024 року.

Україна отримає 14 танків Leopard 2 від імені уряду Нідерландів, який передасть німецький зброєбудівний концерн Rheinmetall.

Про це інформує Tagesschau.

За даними компанії, замовлення становить тризначне число мільйонів євро. Крім того, було досягнуто відповідної домовленості з федеральним урядом Німеччини.

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"П ерший з 14 основних бойових танків має бути поставлений в Україну в січні 2024 року, а решта - протягом 2024 року. Йдеться про танки Leopard 2A4, які Rheinmetall перейняла з попередніх запасів у різних державах, що мали їх на озброєнні", - передає видання.

Напередодні уряд Німеччини передав Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли високоточні керовані боєприпаси.

Крім того, у новому пакеті військової допомоги Бельгія передасть Україні бронетранспортери М113.

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