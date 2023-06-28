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Україна незабаром отримає від Литви ЗРК NASAMS

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Україна незабаром отримає від Литви ЗРК NASAMS

Литва придбала для України установки NASAMS / Фото: commons.wikimedia.org

Установки були придбані у Норвегії для українських захисників.

До України незабаром прибудуть установки зенітно ракетного комплексу середньої дальності NASAMS. Вони були придбані Литвою у Норвегії для потреб українських військових.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа на спільній з президентами України та Польщі пресконференції у Києві.

"Я дуже радий поінформувати, що вже зовсім невдовзі до України прибудуть дві системи протиповітряної оборони NASAMS. Під час останнього візиту до Норвегії я був у компанії Kongsberg Gruppen, яка виготовляє системи NASAMS, ми говорили про співпрацю і про те, як допомогти Україні. Сьогодні це вже стало реальністю - куплені Литвою системи NASAMS також зможуть додатися до захисту неба в Україні", - наголосив Гітанас Науседа.

Він також додав, що Литва буде підтримувати нашу державу до перемоги, оскільки таким є рішення литовської держави та народу.

"Литва буде також надавати озброєння Україні, Литва як брала, так і братиме участь у її відбудові, а люди, які були змушені виїхати з України через війну, добре почуватимуться в Литві", - акцентував президент Литви.

Нагадаємо, що Швейцарія не дозволила продаж 96 танків Leopard 1, які готували для України.

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Дата публікації
Перегляди
242
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