Боррель отреагировал на удар РФ по Краматорску: "Демонстрация террора"

Политик подчеркнул, что РФ в дальнейшем совершает военные преступления.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отреагировал на удар российской армии по Краматорску Донецкой области. Он назвал удар страны-агрессора очередной демонстрацией террора.

Об этом высокий представитель ЕСнаписал в своем Twitter.

Боррель подчеркнул, что снова Российская Федерация продолжает нарушать международное законодательство и совершать военные преступления.

"Еще одна демонстрация террора, применяемого Россией против украинских мирных жителей. Российская крылатая ракета попала в ресторан и торговый центр в Краматорске. Это было известное место встречи международной прессы", — говорится в его сообщении.

Как сообщалось, Российская армия 27 июня нанесла удар по центру Краматорска Донецкой области. Оккупанты попали "Искандерами" по общепиту, где было большое скопление людей. Известно о десяти погибших.

Все, что известно, об атаке РФ по городу – читайте в материале ТСН.ua.

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