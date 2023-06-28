"Для убитых россиянами 14-летних дочерей мать ищет свадебные платья": подробности трагедии в Краматорске

По словам руководительницы школы, в тот трагический момент девочки были либо в пиццерии, либо рядом с ней.

Стали известны подробности о двух 14-летних сестрах-близнецах, погибших вчера во время ракетного удара россиян по Краматорску Донецкой области. Как выяснилось, они учились в той школе, директор которой в феврале также убили русские.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщила нынешняя и.о. директора магазина магазина №24 Людмила Осадчая.

"Обе сестренки учились в 8-м классе, окончили его. Они были очень тихенькими и очень старательными, всегда стояли одна за другой, помогали друг другу. Но по характеру были очень разные. Например, Аня была более активной, а Юля, наоборот, более тихенькой. Аня частенько ей помогала, вытаскивала в начале. Они все делали вместе", — рыдая навзрыд, рассказывает руководитель школы.

К этому Людмила Ивановна добавляет: "Я читала у них математику. Могу сказать, что они были очень усердными девочками, хорошо учились, на твердую девятку. Эти девочки были очень хрупкими, как две былинки..."

По словам руководительницы школы, в тот трагический момент девочки были либо в пиццерии, либо рядом с ней.

Мать одноклассника этих девочек, жительница Краматорска Елена Хандия в комментарии для ТСН.ua рассказала, что Аня и Юля были единственными детьми у своей мамы.

"В городе говорят, что девочки в тот момент были у пиццерии. Как и всегда они ходили повсюду вместе за ручку. Не уверена, но так говорят, что мать воспитывала девочек сама. Им нужна финансовая помощь. Их семья часто ездила в пригород к бабушке"., потому что там было спокойнее.А в Краматорск приезжали, чтобы навещать свое жилье.Сегодня я общалась с мамой девушек.Знаю, что она сейчас ищет свадебные платья, чтобы у них похоронить своих единственных дочерей.Такая есть традиция...Сердце не выдерживает такого…", — говорит Елена Хандий.

Также, как рассказала нам глава школы, в начале этого года во время вражеских обстрелов погибла директор этой же школы.

"Она погибла вместе со своим мужем. Они были неразлучны", — сообщила нам Людмила Осадчая.

Напомним, в результате вражеского удара по Краматорску ракетами вечером 27 июня, погибли десять горожан. Ранены 61 человек (среди которых, в частности, 8-месячный малыш). Спасатели до сих пор ищут пострадавших под завалами разрушенных построек.

По уточненным данным, кафиры нанесли по Краматорскому удару ракетами "Искандер ", а не С-300, как сообщалось ранее.

В частности, захватчики ударили по пиццерии, под завалами которой оказались люди.

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