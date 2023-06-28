В Минобороны РФ цинично отчитались об "успехах" атаки на Краматорск

В российском Министерстве обороны прокомментировали ракетный удар, который вечером 27 июня нанесли по Краматорску Донецкой области.

В возведении министерства отчитались об "успехах" и "потерях" украинской армии.

Ведомство страны-агрессорки России сообщает по удару по Краматорску, который, по их возведению, в "ДНР". Россияне распространяют информацию, что якобы нанесли удар по месту базирования одной из бригады Вооруженных сил Украины. А оккупанты не информируют об атаке на гражданский объект и гибель мирного населения.

В городе Краматорске "Донецкой народной республики" поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ", — утверждают россияне.

Также оккупанты отчитались об ударах по Предтечино, Веселому Донецкой области и Новопавловке.

Ракетный удар по Краматорску

Российская армия во вторник, 27 июня, нанесла ракетный удар по центру Краматорска Донецкой области. оккупанты попали в общепит, где было большое скопление людей.

По состоянию на обед 28 июня известно о гибели десяти человек. Среди жертв – дети. Кроме того, ранен 61 человек. Среди них, в частности, 8-месячный малыш. Спасатели до сих пор ищут пострадавших под завалами разрушенных построек.

Генеральный прокурор Андрей Костин отмечает, что российские войска сознательно нанесли удар двумя ракетами "Искандер" по Краматорску вечером. В это время люди вернулись домой после работы и отдыхали.

Контрразведка СБУ задержала корректировщика ракетного удара. Предателем оказался завербованный российскими спецслужбами местный житель-работник газотранспортного предприятия. Для выполнения враждебного указания агент игру совершил скрытую видеосъемку заведения и припаркованных рядом автомобилей

Также в результате атаки пострадали трое колумбийцев : писатель Гектор Абад, политик Серхио Харамильо, журналистка Каталина Гомес. Они получили легкие ранения. Украинская писательница Виктория Амелина, также пострадавшая, находится в тяжелом состоянии. У нее – ранение в голову.

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