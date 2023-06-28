У Міноборони РФ цинічно відзвітували про "успіхи" атаки на Краматорськ

У російському Міністерстві оборони прокоментували ракетний удар, якого ввечері 27 червня завдали по Краматорську Донецької області.

У зведенні міністерства відзвітували про "успіхи" та "втрати" української армії.

Відомство країни-агресорки Росії повідомляє по удар по Краматорську, який, з їхнього зведення, у "ДНР". Росіяни поширюють інформацію, що нібито завдали удару по місцю базування однієї з бригади Збройних сил України. Натомість окупанти не інформують про атаку на цивільний об'єкт та загибель мирного населення.

У місті Краматорськ "Донецької народної республіки" уражено пункт тимчасової дислокації командного складу 56-ї мотопіхотної бригади ЗСУ", - стверджують росіяни.

Також окупанти відзвітували про удари по Предтечино, Веселому Донецької області та Новопавлівці.

Ракетний удар по Краматорську

Російська армія у вівторок, 27 червня, завдала ракетного удару по центру Краматорська Донецької області. Окупанти поцілили по закладу громадського харчування, де було велике скупчення людей.

Станом на обід 28 червня відомо про загибель десяти людей. Серед жертв - діти. Крім того, поранено 61 людину. Серед них, зокрема, 8-місячний малюк. Рятувальники досі шукають постраждалих під завалами зруйнованих будівель.

Генеральний прокурор Андрій Костін наголошує, що російські війська свідомо завдали удару двома ракетами "Іскандер" по Краматорську ввечері. Саме тоді люди повернулися додому після роботи та відпочивали.

Контррозвідка СБУ затримала корегувальника ракетного удару. Зрадником виявився завербований російськими спецслужбами місцевий житель-працівник газотранспортного підприємства. Для виконання ворожої вказівки агент гру здійснив приховану відеозйомку закладу і припаркованих поруч автомобілів

Також внаслідок атаки постраждали троє колумбійців: письменник Гектор Абад, політик Серхіо Харамільо, журналістка Каталіна Гомес. Вони отримали легкі поранення. Українська письменниця Вікторія Амеліна, яка також постраждала, перебуває в тяжкому стані. У неї - поранення в голову.

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