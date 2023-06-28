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Боррель відреагував на удар РФ по Краматорську: "Демонстрація терору"

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Боррель відреагував на удар РФ по Краматорську: "Демонстрація терору"

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель. / Фото: Associated Press

Політик наголосив, що РФ надалі здійснює військові злочини.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель відреагував на удар російської армії по Краматорську Донецької області. Він назвав удар країни-агресорки черговою демонстрацією терору.

Про це високий представник ЄС написав у своєму Twitter.

Боррель наголосив, що знову Російська Федерація продовжує порушувати міжнародне законодавство та здійснювати військові злочини.

"Ще одна демонстрація терору, який Росія застосовує проти українських мирних жителів. Російська крилата ракета влучила в ресторан і торговий центр у Краматорську. Це було відоме місце зустрічі міжнародної преси", - йдеться у його дописі.

Як повідомлялося, Російська армія 27 червня, завдала удару по центру Краматорська Донецької області. Окупанти поцілили "Іскандерами" по закладу громадського харчування, де було велике скупчення людей. Відомо про десятьох загиблих. 

Все, що відомо, про атаку РФ по місту - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Дата публікації
Перегляди
388
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