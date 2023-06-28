Жданов про український контрнаступ: "Проводиться операція на кшталт Херсонської"

Українські військові проводять контрнаступ на різних ділянках по тому сценарію, який ми бачили під час визволення Херсона. Але обсяг зараз в рази більший.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

"На мій погляд, сьогодні проводиться операція на кшталт Херсонської на правому березі, тільки масштаб її набагато більший. І охоплює практично все угруповання російських військ, яке розташоване на нашої території. З одного боку ми тиснемо малими силами на російські війська, намагаємося посунути. Таким чином, вони постійно знаходяться в напрузі. Ми відчуваємо, де оборона сильніша, де слабкіша. Вони витрачають максимум боєприпасів і матеріальних засобів для ведення оборони. Ситуація абсолютно алогічна - наступаюча сторона несе в рази менше втрат, ніж сторона, яка обороняється”, - вважає Олег Жданов.

За його словами, ЗСУ одночасно намагаються знизити бойовий потенціал всього угруповання військ, що повинно призвести до обвалу фронту.

“З початку хоча б на одній ділянці - нам цього буде достатньо для того, щоб туди вдарити основними силами і почати вклинення в оборону противника. Ось цього ми добиваємося”, - підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, що Україна незабаром отримає від Литви ЗРК NASAMS.

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