"Вагнер" в Беларуси: стороны еще согласовывают детали — ISW

Постоянные сообщения о соглашении, заключенном посредством белорусского диктатора Александра Лукашенко о прекращении вооруженного восстания группы Вагнера, свидетельствуют о том, что привлеченные стороны все еще могут обсуждать детали соглашения.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Независимая белорусская мониторинговая группа The Hajun Project привела данные отслеживания полетов 27 июня, согласно которым самолет финансиста Wagner Group Евгения Пригожина вылетел с аэродрома Мачулищи в Белоруссии в сторону России, улетел в Москву, а затем немедленно вылетел в Санкт-Петербург.

Бывший российский офицер Игорь Гиркин утверждал, что Пригожин вернулся в Россию для переговоров с неизвестными российскими официальными лицами и Советом командующего !Вагнера».

ISW не может независимо подтвердить, верно ли Пригожин вернулся в Россию, а также подробности предполагаемого визита, но Пригожин, возможно, ненадолго вернулся, чтобы проработать дополнительные детали соглашения, заключенного белорусским диктатором Александром Лукашенко.

28 июня российские источники продолжали предполагать особенности этого соглашения. Российский военный блоггер, связанный с «Вагнером», опубликовал интервью с белорусским боевиком «Вагнера», в котором он утверждал, что «Вагнер» открыл «новое боевое направление» в Беларуси и что некоторые истребители «Вагнера» будут «работать в России», а некоторые «работают в Белоруссии».

Российское оппозиционное издание «Медуза» со ссылкой на источник в российском Министерстве обороны утверждает, что вместе с Пригожиным в Беларусь уехало всего 1000 бойцов «Вагнера».

Кроме того, белорусский оппозиционный телеканал «Беламова» утверждал, что спутниковые снимки от 27 июня показывают строительство нового военного объекта в Осиповичском районе, который не был виден по состоянию на 13 июня, предполагая, что на снимках может быть видно строительство тренировочного лагеря Вагнера. Белоруссии.

Непонятно, появилось ли строительство военного объекта до объявления соглашения Пригожина и Лукашенко 24 июня, и ISW не может независимо подтвердить, связан ли этот объект каким-либо образом с «Вагнером». Однако распространенные спекуляции вокруг позиции Вагнера в Беларуси свидетельствуют о том, что некоторые аспекты соглашения все еще прорабатываются.

Российские источники предположили, что восстание Вагнера уже имеет широкое влияние на российскую командную структуру. Известный российский милблогер утверждал, что восстание Вагнера спровоцировало «масштабные чистки» среди командного состава вооруженных сил России и что Минобороны России сейчас проходит «краш-тест» на лояльность.

Милблогер утверждал, что Федеральная служба охраны России производит проверку российского военного руководства, а также отдельных командиров подразделений.

Военный блоггер утверждал, что российские чиновники используют "нерешительность" МО в подавлении восстания и "поддержку военизированных формирований" как повод для отстранения "неугодного" персонала с должностей.

Российский блоггер, в частности, утверждал, что командующий ВДВ России и, по слухам, заместитель командующего ТВД генерал-полковник Михаил Теплинский принял обязанности главного командующего ТВД в Украине от начальника Генерального штаба и нынешнего командующего ТВД генерала армии Валерия Герасимова в неустановленную дату, но, по-видимому, после восстания.

Российский блогер подчеркнул, что Герасимов сохранит свой пост начальника Генштаба, но больше не будет отвечать за операции России в Украине. Другой российский источник утверждает, что «атмосфера подозрения охватила Генштаб» и что ближних к Герасимову обвиняют в нерешительности и неудаче, а ближних к заместителю командующего Объединенной группировкой сил в Украине генералу армии Сергею Суровикину обвиняют в причастности к восстанию.

Источники, опубликовавшие эти предположения, в основном были точными в предыдущих сообщениях об изменениях российского командования, хотя продолжающиеся нарушения человеческих сетей и серьезные возможные последствия, связанные с вооруженным восстанием Пригожина, могут повлиять на точность этих источников. ISW не может подтвердить ни одно из этих предположений об изменениях командования, но очевидно, что вооруженное восстание продолжает иметь значительные последствия в информационном пространстве.

Напомним, ранее сообщалось, что государственный секретарь США Антони Блинкен заявил, что мятеж Евгения Пригожина стал большим вызовом для власти диктора Владимира Путина.

Кроме того, мы ранее информировали, что спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал спекуляцией статью NYT о том, что российский генерал Сергей Суровикин знал о планах Евгения Пригожина устроить мятеж.

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