Не в Беларуси: Лукашенко раскрыл, где сейчас находятся Пригожин и "вагнеровцы"

После неудачного мятежа в РФ Евгений Пригожин заявил об "отходе" в Беларусь, однако там его до сих пор нет.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина и самих наемников на территории Беларуси сейчас нет.

Об этом сообщили белорусские провластные информагентства "Белта" и "Пул первого".

"Почему вы спрашиваете меня, где находится сегодня частная военная компания "Вагнер" и руководитель этой компании? Это компания, вы прекрасно понимаете, российская. Поэтому вопрос явно не ко мне. Насколько я проинформирован, бойцы — очень серьезные бойцы ЧВК "Вагнер" — находятся в своих постоянных лагерях. В тех лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление, лечение, отдых и т.д. Идет обычная ротация для такой войны", - заявил Лукашенко.

Нет в Беларуси и самого Пригожина, поднявшего мятеж в РФ.

"Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром? Возможно, в Москву уехал, возможно еще где-то, но на территории Беларуси его нет", — сказал Лукашенко.

Также, по словам белорусского диктатора, в Беларуси никто не строит лагеря для наемников Пригожина. В то же время, ранее СМИ фиксировали работы по обустройству таких мест.

"Таборы мы не возводим, мы предложили им несколько бывших военных городков, которые использовались в советское время, в частности под Осиповичами. Если они согласятся. Но у ЧВК "Вагнер" другое видение размещения, конечно, об этом видении я вам не скажу", – заявил Лукашенко.

Пригожин бежал в Беларусь: что известно

После неудачного бунта в России главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин заявил, что передислоцирует своих наемников в Беларусь. В то же время, ни Пригожина, ни самих "вагнеровцев" в стране пока нет.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что массовой передислокации ЧВК "Вагнера" в Беларусь не будет. Поэтому оснований для беспокойства по поводу нового нападения с севера нет. По его словам, хаб, который создают в Беларуси для "вагнеровцев" – для целей логистики операций в Африке.

Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что, по его информации, в Беларусь прибыла незначительная часть наемников ЧВК "Вагнер", некоторые из них находятся в Украине, остальные продолжают действовать в Африке.

Генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун спрогнозировал, что "часть "вагнеровцев" действительно пойдет в спецподразделения Министерства обороны РФ, часть просто "рассосется" по территории России, еще одна часть пойдет по контрактам, которые есть за границей, а там очень серьезные контракты по охране различных объектов в Латинской Америке, Венесуэле, Африке, Сирии, Ливии".

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