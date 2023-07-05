В Беларусь перебралась небольшая часть "вагнеровцев" — генсек НАТО

В Беларусь прибыла незначительная часть наемников ЧВК "Вагнер", некоторые из них находятся в Украине, остальные продолжают действовать в Африке.

Об этом говорил в интервью Politico генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы видели некоторые приготовления к размещению сил Вагнера [в Беларуси]. Пока мы еще не видели, чтобы их настолько много прибыло", — сказал он.

Столтенберг считает преждевременным делать окончательные выводы о последствиях мятежа Евгения Пригожина в России, в частности, о будущем для ЧВК "Вагнер".

По его словам, "вагнеровцы" продолжают действовать в Африке, а часть наемников все еще "находится в Украине, но не на передовой".

Напомним, Беларусь может разместить на своей территории до восьми тысяч российских наемников ЧВК "Вагнер". Вооруженные силы Украины на северном направлении находятся в постоянной боевой готовности.

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