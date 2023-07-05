До Білорусі перебралася невелика частина “вагнерівців” — генсек НАТО

Єнс Столтенберг вважає передчасним робити висновки про наслідки заколоту Пригожина в Росії.

До Білорусі прибула незначна частина найманців ПВК “Вагнер”, деякі з них перебувають в Україні, решта — продовжують діяти в Африці.

Про це говорив в інтерв'ю Politico генсек НАТО Єнс Столтенберг.

“Ми бачили деякі приготування до розміщення сил Вагнера [в Білорусі]. Поки ми ще не бачили, щоб їх настільки багато прибуло”, — зауважив він.

Столтенберг вважає передчасним робити остаточні висновки про наслідки заколоту Євгена Пригожина в Росії, зокрема щодо майбутнього для ПВК “Вагнер”.

За його словами, “вагнерівці” продовжують діяти в Африці, а частина найманців все ще “перебуває в Україні, але не на передовій”.

Нагадаємо, Білорусь може розмістити на своїй території до восьми тисяч російських найманців ПВК "Вагнер". Збройні сили України на північному напрямку перебувають у постійній бойовій готовності.

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