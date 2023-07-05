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Зеленський висловився щодо можливості примирення України з РФ

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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Зеленський висловився щодо можливості примирення України з РФ

Зеленський висловився щодо можливого примирення України з РФ / Фото: Офіс президента України

Історія показує, що справедливість повинна перемогти.

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо можливості примирення України та спонсорки тероризму Росії. Зокрема, він зауважив, що історія показує, що справедливість повинна бути – вбивці мають сісти за ґрати.

Про це президент сказав під час звернення до студентів Аргентини 5 липня, відповідаючи на запитання коли може відбутись відновлення відносин з РФ.

"Якщо прийшли до вас в дім вбили когось з рідних. Ґвалтували когось із ваших знайомих, спалили вашу землю, замінували землі, щоб ми не могли вирощувати хліб, атакували всю зиму нас ракетами. Нам на голову прилетіло близько 4 тисяч ракет, і це на цивільне населення. Я не рахую ті снаряди та ракети, які летіли на військових. Вони вбили людей, вбиті діти й після цього можна відновити відносини з цими людьми і є ліки цьому?" – поставив риторичне питання Зеленський.

А ще додав, що історія показує: справедливість повинна бути – вбивці мають сісти за ґрати. Агресор повинен визнати, що він агресор і "вийти, не чекати коли його витисне зброя та армія".

На думку Зеленського, колись можуть настати часи, коли росіяни визнають трагедію, яку вони принесли в Україну і в цілому на землю. Але має минути довгий час.

"Інших ліків у мене немає", – додав Зеленський.

Напередодні ОБСЄ визнала РФ державою-спонсоркою тероризму. Під час сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ у Канаді ухвалили відповідну підсумкову декларацію.

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Дата публікації
Перегляди
1220
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