Зеленський висловився щодо можливості примирення України з РФ

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо можливості примирення України та спонсорки тероризму Росії. Зокрема, він зауважив, що історія показує, що справедливість повинна бути – вбивці мають сісти за ґрати.

Про це президент сказав під час звернення до студентів Аргентини 5 липня, відповідаючи на запитання коли може відбутись відновлення відносин з РФ.

"Якщо прийшли до вас в дім вбили когось з рідних. Ґвалтували когось із ваших знайомих, спалили вашу землю, замінували землі, щоб ми не могли вирощувати хліб, атакували всю зиму нас ракетами. Нам на голову прилетіло близько 4 тисяч ракет, і це на цивільне населення. Я не рахую ті снаряди та ракети, які летіли на військових. Вони вбили людей, вбиті діти й після цього можна відновити відносини з цими людьми і є ліки цьому?" – поставив риторичне питання Зеленський.

А ще додав, що історія показує: справедливість повинна бути – вбивці мають сісти за ґрати. Агресор повинен визнати, що він агресор і "вийти, не чекати коли його витисне зброя та армія".

На думку Зеленського, колись можуть настати часи, коли росіяни визнають трагедію, яку вони принесли в Україну і в цілому на землю. Але має минути довгий час.

"Інших ліків у мене немає", – додав Зеленський.

Напередодні ОБСЄ визнала РФ державою-спонсоркою тероризму. Під час сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ у Канаді ухвалили відповідну підсумкову декларацію.

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