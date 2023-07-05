Зеленский высказался о возможности примирения Украины с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу возможности примирения Украины и спонсорки терроризма России. В частности, он отметил, что история показывает, что справедливость должна быть – убийцы должны сесть за решетку.

Об этом президент сказал во время обращения к студентам Аргентины 5 июля, отвечая на вопрос, когда может произойти возобновление отношений с РФ.

"Если пришли к вам в дом убили кого-то из родных. Насиловали кого-то из ваших знакомых, сожгли вашу землю, заминировали земли, чтобы мы не могли выращивать хлеб, атаковали всю зиму нас ракетами. Нам на голову прилетело около 4 тысяч ракет, и это на гражданское население.Я не считаю те снаряды и ракеты, которые летели на военных. Они убили людей, убиты дети и после этого можно возобновить отношения с этими людьми и есть лекарство этому?" – задал риторический вопрос Зеленский.

А еще добавил, что история показывает: справедливость должна быть – убийцы должны сесть за решетку. Агрессор должен признать, что он агрессор и "выйти, не ждать когда его вытеснит оружие и армия".

По мнению Зеленского, когда-нибудь могут наступить времена, когда россияне признают трагедию, которую они принесли в Украину и в целом на землю. Но должно пройти долгое время.

"Другого лекарства у меня нет", — добавил Зеленский.

Накануне ОБСЕ признала РФ государством-спонсором терроризма. В ходе сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Канаде приняли соответствующую итоговую декларацию.

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