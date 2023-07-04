"Пригожин может повторить поход на Москву" – российский оппозиционер

После неудачного мятежа владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин может решиться на реванш. Если он окажется в Беларуси, то будет постепенно готовить новое наступление.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко в интервью OBOZREVATEL.

Он отмечает, что сперва Пригожину придется добиться релокации ЧВК "Вагнер" в Беларусь, доукомплектовать ее и решить вопрос с финансированием.



"Ни в коем случае Лукашенко не может содержать ЧВК "Вагнер" в таких объемах, с таким объемом финансирования. Поэтому вопрос похода на Москву "Вагнер" – это вопрос не сегодняшнего, не завтрашнего и даже не послезавтрашнего дня. Для этого должны созреть условия", – отмечает политик.

Также он добавляет, что сегодня прямое устранение лидера "вагнеровцев" вряд ли на руку российскому диктатору Владимиру Путину.

"Если речь не идет об элементарном киллерстве. Нашлось бы достаточное количество людей в вооруженных силах, которые были бы готовы выполнить этот приказ? Все-таки они довольно долго воевали бок о бок, поэтому здесь больше вопросов", — резюмирует Яковенко.

Отметим, министр обороны России Сергей Шойгу через неделю впервые прокомментировал бунт владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который начался вечером 23 июня.

В то же время главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин впервые за неделю записал аудиообращение к своим поклонникам.

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