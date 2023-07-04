Полиция выложила видео с первыми минутами после атаки дронами по Сумам

На кадрах зафиксирована эвакуация жильцов дома и обломки от попадания БПЛА.

Первые минуты после атаки российскими беспилотниками по Сумам 3 июля были зафиксированы на видео полицейскими, прибывшими на место удара по жилой пятиэтажке.

Об этом сообщила полиция Сумской области.

Видео после атаки беспилотником по одной из пятиэтажек в Сумах было снято на нагрудную камеру полицейских. На кадрах видно, как правоохранители эвакуируют людей из дома, куда попал дрон. Также зафиксированы разрушения и обломки во дворе поврежденного дома.

"Экипажи патрульной полиции в считанные минуты прибыли на место. Инспекторы ограничили движение транспорта, огородили место происшествия, осмотрели каждое поврежденное помещение и эвакуировали из них граждан", – сообщили в пресс-службе полиции.

Атака дронами по Сумам: полиция показала первые кадры после удара

Атака беспилотниками по Сумам: что известно

3 июля российские захватчики атаковали Сумы четырьмя дронами-камикадзе Shahed 136. Как сообщили в ОВА, в результате попадания БПЛА повреждено админздание и два многоквартирных жилых дома.

Чрезвычайщики устроили на месте вражеского удара аварийно-спасательные работы.

Как уточнил впоследствии президент Украины Владимир Зеленский, в Сумах россияне попали в жилые дома и по зданию СБУ. Глава государства пояснил, что у Украины пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю территорию.

На утро 4 июля известно о трех погибших в результате атаки по Сумам и 19 раненых.

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