Удар "шахедами" по Сумам: оккупанты попали в здание СБУ – Зеленский

По словам президента, у Украины пока нет достаточного количества систем ПВО, чтобы защитить всю свою территорию.

В результате сегодняшней атаки "шахедами" по Сумам россияне попали в жилые дома, а также по зданию СБУ.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 3 июля.

По словам президента, у Украины пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю нашу территорию и сбивать все враждебные цели.

"Враг этим пользуется, как сегодня – нанеся очередной террористический удар по городу Сумы иранским дроном, в частности по жилым домам, а также по зданию Службы безопасности Украины. В результате этих ударов есть раненые, есть погибшие … Мои соболезнования!

Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы наша ПВО стала самой сильной. Сегодня мне докладывал генерал Олещук, командующий Воздушными силами, о наших действиях на усиление ПВО. Чтобы украинский воздушный щит смог закрыть от российского террора всю нашу территорию, а в перспективе стать основой для европейского воздушного щита. Это абсолютно нужно и абсолютно возможно", – сказал глава государства.

Напомним, что сегодня, 3 июля, российские кафиры атаковали Сумы четырьмя беспилотниками Shahed 136.

Руководитель ОП Андрей Ермак сообщил об одном погибшем в результате российской атаки по Сумам.

Жуткий момент атаки дроном по дому в Сумах попал на видео. На кадрах также зафиксированы разгромленные квартиры и машины.

ГСЧС продолжает разбирать завалы, спасены 4 человека.