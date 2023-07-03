Удар "шахедами" по Сумах: окупанти влучили у будівлю СБУ – Зеленський

За словами президента, Україна поки не має достатньої кількості систем ППО, щоб захистити всю свою територію.

Внаслідок сьогоднішньої атаки "шахедами" по Сумах росіяни влучили у житлові будинки, а також по будівлі СБУ.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 3 липня.

За словами президента, Україна поки не має достатньої кількості якісних систем ППО, щоб захистити всю нашу територію та збивати всі ворожі цілі.

"Ворог цим користується, як сьогодні – завдавши чергового терористичного удару по місту Суми іранським дроном, зокрема по житлових будинках, а також по будівлі Служби безпеки України. Внаслідок цих ударів є поранені, є загиблі… Мої співчуття!

Ми зробимо все можливе й неможливе, щоб наша ППО стала найсильнішою. Сьогодні мені доповідав генерал Олещук, командувач Повітряних сил, щодо наших дій на посилення ППО. Щоб український повітряний щит зміг закрити від російського терору всю нашу територію, а в перспективі – стати основою для європейського повітряного щита. Це абсолютно потрібно й абсолютно можливо", – сказав глава держави.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 липня, російські окупанти атакували Суми чотирма безпілотниками Shahed 136.

Керівник ОП Андрій Єрмак повідомив про одного загиблого внаслідок російської атаки по Сумах.

Моторошний момент атаки дроном по будинку в Сумах потрапив на відео. На кадрах також зафіксовані розгромлені квартири та машини.

ДСНС продовжує розбирати завали, врятовано 4 людини.