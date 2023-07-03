У Сумах внаслідок атаки дроном по будинку загинула людина – Єрмак

У Сумах була пошкоджена багатоповерхівка внаслідок удару.
Внаслідок російського удару безпілотником по п’ятиповерховому житловому будинку у Сумах загинула одна особа.
Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.
Нагадаємо, російські загарбники у понеділок, 3 липня, атакували місто Суми іранськими безпілотниками. Внаслідок удару було пошкоджено п’ятиповерховий будинок.
Перед атакою повітряна тривога лунала у Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях та у Криму.
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