В Сумах в результате атаки дроном по дому погиб человек – Ермак

В Сумах была повреждена многоэтажка в результате удара.

В результате российского удара беспилотником по пятиэтажному жилому дому в Сумах погиб один человек.

Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.

Напомним, российские захватчики в понедельник, 3 июля, атаковали город Сумы иранскими беспилотниками. В результате удара был поврежден пятиэтажный дом.

Перед атакой воздушная тревога звучала в Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях и в Крыму.

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