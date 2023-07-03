Оккупанты атаковали Сумы "шахедами" – повреждена многоэтажка

Российские захватчики в понедельник, 3 июля, атаковали город Сумы иранскими беспилотниками. В результате удара поврежден жилой дом.

Об этом сообщает "Суспільне".

Как сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, в результате российского удара БПЛА в пятиэтажном жилом доме погиб 1 человек.

Напомним, что 3 июля воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

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