Пополнение карты и оплата через терминал – НБУ меняет правила проведения операции

В НБУ рассказали о новых требованиях к поставщикам платежных услуг во время проведения операций через терминал.

Национальный банк уточнил требования к предоставлятелям платежных услуг и их коммерческим агентам при проведении ими операций по внесению наличных денег, в частности, через терминалы самообслуживания (ПТКС – программно-технический комплекс самообслуживания).

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Так, с 1 августа 2023 года добавляются реквизиты к квитанциям, которые формируются при осуществлении наличных операций с использованием терминалов.

По результатам операций по внесению наличных средств с помощью терминалов для ее зачисления квитанции дополнительно должны содержать номер мобильного телефона плательщика.

Также в случае инициирования операции по внесению наличных через терминал для ее зачисления на счета плательщик должен:

ввести номер мобильного телефона на экране ПТКС;

получить на этот номер одноразовый пароль (путем сообщения или с помощью телефонного вызова);

ввести на экране ПТКС одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции;

получить квитанцию.

Отмечается, что новые требования касаются операций по внесению наличных денег для ее зачисления на счета с помощью ПТКС.

В то же время, они не распространяются на такие популярные платежи как:

оплата коммунальных платежей (квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана);

оплата билетов для железнодорожных перевозок (включая пригородные);

оплата проезда в городском и пригородном транспорте (включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);

оплата маршрутных пассажирских перевозок;

пополнение проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте;

уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.

Такие нормы предусмотрены постановлениями правления НБУ от 30 июня 2023 года № 90 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" и № 89 "О внесении Изменений в Инструкцию о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине".

Напомним, глава НБУ объяснил, какие доллары обязаны принимать обменники и банки и почему кассир не имеет права отказать клиенту.

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