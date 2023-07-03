Доллар больше не дешевеет: стоит ли ожидать роста курса валют в июле

Прогноз курса валют на лето. Чего ждать от доллара в июле 2023 — в новом еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Для украинцев наличный доллар давно стал надежным способом уберечь сбережения от обесценивания. И это работало: те, кто держал заначку в валютном кэше, хорошо заработали сначала в 1998 году, когда доллар подорожал вдвое, до 4 грн, далее в 2008 году, когда гривня обесценилась с 5 до 8 грн/доллар, затем в 2014-м, когда курс гривны обвалился более чем в три раза, до 26 грн/доллар, наконец, в 2022-м, когда курс постепенно вырос от 26 гривен до 42 грн/доллар.

Но в последнее время схема начала давать сбой: доллар, купленный полгода назад по курсу 42 гривны, сейчас стоит менее 38 грн.

Что происходит на валютном рынке, стоит ли сейчас вкладываться в валюту или, наоборот, лучше от нее избавиться, пока не подешевела еще больше, читайте в новом еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Каждый понедельник вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от наличного курса на следующей неделе;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и руководитель аналитического отдела Международной академии биржевой торговли Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке

По информации специализированных сайтов, таких как finance.ua и minfin.com.ua, курс наличной гривны к доллару стабилизировался в середине июня, к тому же валюта медленно дешевела. С начала нынешнего года курс снизился с 41,7 до 37,4 грн/доллар. А максимально дорогим наличный доллар был 19 сентября 2022 года – в среднем 42,75 грн. То есть гривна укрепилась с сентября прошлого года более чем на 5 грн или на 14%.

На "белом рынке" это банки и ПОВ (пункты обмена валют), курс сейчас находится в коридоре 37,30-37,40 грн/доллар в продаже и 36,65-36,80 в покупке. Валюта на продажу имеется как в кассах банков, так и в обменных пунктах.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, начался заметный восходящий тренд курса продаж. С середины июня курс продаж вырос на 15 копеек, с 37,13 до 37,28. А вот курс покупки был волатильным (со значительными быстрыми колебаниями вверх-вниз). Ежедневные колебания напоминали синусоиду с минимальным значением 36,90 грн/доллар и максимальным 37,15 грн/доллар.

Как объяснил Александр Охрименко, колебания курса у "нелегалов" всегда значительнее, чем в банках и ПОВ, потому что в большей степени зависят от соотношения спроса и предложения.

"Финансовые спекулянты реагируют мгновенно, ведь от этого зависит их заработок", – добавил эксперт.

Колебания курса у "нелегалов" всегда более значительны, чем в банках и ПО. / Фото: Associated Press

Также Охрименко говорит, что почти всегда на нелегальном рынке курс продажи валюты всегда ниже, а курс покупки всегда выше, чем на официальном рынке, хотя случались и кратковременные исключения.

Официальный курс Национального банка стабилен уже почти год и составляет 36,56 грн/доллар. Официальный курс евро меняется но ненамного – в пределах 40 копеек (1%) и зависит от соотношения пары евро/доллар. Сейчас он составляет 1,09 доллара за евро, хотя в октябре 2022 года между валютами был паритет: за 1 евро давали 1 доллар.

В понедельник, 3 июля, НБУ установил курс 39,70 грн/евро (-30 коп. по сравнению с 30 июня).

Напомним, регулятор последний раз изменил курс национальной валюты 21 июля 2022 года, девальвировав гривну на 25%, до 36,56 грн. До этого курс также был стабильным и составил 29,25 грн/доллар.

Чего ждать на следующей неделе

Все эксперты единодушны: значительных колебаний курса валют пока не будет.

Олег Пендзин отметил, что Нацбанк сейчас контролирует как безналичный, так и наличный рынок.

"Благодаря зарубежной финансовой помощи, регулятор, несмотря на войну, сумел увеличить золотовалютные резервы (ЗВР) до 39,5 млрд долларов, это максимум за последние 11 лет", – рассказал нам Олег Пендзин.

Эксперт напомнил, что год назад объем ЗВР был меньше почти вдвое – 21 млрд долларов.

"Украину завалили валютой, поэтому говорить о девальвации гривны нельзя. Но и ревальвации, то есть снижения, не будет, пока Нацбанк держит стабильным официальный курс", – добавил Александр Охрименко.

Андрей Шевчишин обратил внимание на то, что вместе с прекращением падения курса наличного доллара расширился спред (разница между курсами покупки и продажи). Это, по его мнению, дополнительный показатель того, что доллар перестанет дешеветь.

Продавать или покупать валюту

Мнения экспертов по этому поводу разные.

Олег Пендзин считает: краткосрочные инвестиции в гривну сейчас более выгодны, чем в доллар.

"В настоящее время банки дают проценты по депозитам на уровне 16-18% годовых при прогнозируемой годовой инфляции в 15%. Поэтому, открыв краткосрочный депозит на три месяца, который по желанию можно будет продлить, удастся, как минимум, сохранить сбережения от обесценивания, а так и немного заработать", – аргументировал Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин напротив, считает, что сейчас нужно покупать доллары, пока они дешевы. По его мнению, в начале осени возможно очередное изменение Нацбанком официального курса гривны по отношению к доллару, то есть ее девальвация. По оценке Шевчишина, официальный курс может вырасти с нынешних 36,56 грн/доллар до 40-41. Если так произойдет, то очевидно, что те, кто сейчас вложился в валюту, окажутся в выигрыше.

А вот Александр Охрименко предлагает рискнуть и инвестировать не в доллары, а в евро.

"Покупать доллары стоит, если вы планируете хранить их длительное время – год и больше. А покупать, чтобы через несколько месяцев продать и на этом заработать не получится, – анализирует эксперт. – Инвестиции в наличный евро более перспективны, ведь зарубежные финансовые аналитики ожидают в этом году на девальвацию доллара к евро. То есть евро подорожает и на его продаже можно будет что-нибудь заработать".

Напомним, ранее экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ в комментарии ТСН.ua спрогнозировал, каким будет курс доллара в Украине после войны.

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