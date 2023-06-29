Каким будет курс доллара в Украине после войны: эксперт дал прогноз

Курс валют после войны у Украины будет зависеть от нескольких факторов: формата завершения войны и восстановления.

Об этом в комментарии ТСН.ua сказал экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

"По окончании войны – это вообще уже такое экономическое фэнтези, что будет. То есть здесь такая сплошная футурология. Все будет зависеть от формата завершения войны и формата восстановления. Если нам будут поступать значительные средства от наших западных партнеров на восстановление, и это будут действительно те цифры, которые мы просим в Лугано или Лондоне, тогда гривна будет даже усиливаться, потому что будет очень сильный приток валюты в страну", – объясняет экономист.

Если формат восстановления будет слаб, то есть Украине будут давать средства только на покрытие внутренних бюджетных дефицитов, тогда гривна будет оставаться стабильной, но не будет столь существенного укрепления гривни, добавляет Алексей Кущ.

Напомним, по мнению экономиста Олега Пендзина, до сентября курс доллара в Украине должен быть стабильным. В то же время на рынке все же будет присутствовать определенная волатильность по отношению к цене.

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