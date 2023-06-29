Яким буде курс долара в Україні після війни: експерт дав прогноз

Курс валют після війни в України залежатиме від кількох факторів: формату завершення війни та відновлення.

Про це в коментарі ТСН.ua сказав економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ.

"Після завершення війни – це взагалі вже таке економічне фентезі, що буде. Тобто тут така суцільна футурологія. Усе буде залежати від формату завершення війни і формату відновлення. Якщо нам будуть надходити значні кошти від наших західних партнерів на відновлення, і це будуть дійсно ті цифри, які ми просимо в Лугано чи Лондоні, тоді гривня буде навіть посилюватися, тому що буде дуже сильний приплив валюти в країну", – пояснює економіст.

Якщо формат відновлення буде слабкий, тобто Україні будуть давати кошти лише на покриття внутрішніх бюджетних дефіцитів, тоді гривня буде залишатись стабільною, але не буде такого суттєвого зміцнення гривні, додає Олексій Кущ.

Нагадаємо, на думку економіста Олега Пендзина, до вересня курс долара в Україні має бути стабільним. Водночас на ринку все ж буде присутня певна волатильність щодо ціни.

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