Яким буде курс долара до кінця літа: прогноз експерта

Курс долара не зміниться суттєво і коливатиметься в межах 37-38 гривень.

До вересня курс долара в Україні має бути стабільним. Водночас на ринку все ж буде присутня певна волатильність щодо ціни.

Про це повідомив економіст та член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі 24 Каналу.

З його слів, курс до кінця літа буде стабільним і у тих межах, що є наразі.

"У будь-якому випадку потрібно розуміти, що Нацбанк досяг тієї мети, якої прагнув. Маю на увазі те, що є офіційний курс та готівковий курс, який зараз дуже близький до 36,6 гривні. Я думаю, що ми з вами будемо бачити надалі підтримку цього курсу. Особливо, якщо врахувати те, що НБУ зміг наростити валютні резерви", - сказав він.

Крім того, Україна надалі отримуватиме кошти від партнерів і це було оприлюднено на конференції щодо питань відновлення країни у Лондоні 21 червня.

"Ми будемо продовжувати отримувати допомогу від партнерів, попри будь-які негаразди. Тому я думаю, що несподіваного курсу в нас не буде", – запевнив він.

Нагадаємо, експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Олексій Кущ не бачить причин для того, щоб в Україні відбулося різке падіння національної валюти.

За словами експерта, курс долара в Україні найближчим часом може зрости не більш, ніж на 10%, і аж ніяк не досягне позначок 46 чи 50 гривень за долар.

Водночас він наголосив, що стабільність гривні залежить від надходження міжнародної фінансової допомоги та успіхів ЗСУ.

Варто зазначити, що гривня дещо зміцнилася за рахунок фінансової допомоги від західних партнерів. Зараз курс гривні до долара і офіційний, і ринковий практично зрівнялися.

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