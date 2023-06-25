Путін знав, що Пригожин готується до бунту «більш, ніж за добу» - Washington Post

Російський диктатор Володимир Путін знав про підготовку заколоту очільника "вагнерівців" Євгена Пригожина «більш, ніж за добу».

Про це повідомляють спецслужби США, пише Washington Post.

Американські розвідники не знають, чому Путін, знаючи це, нічого не зробив.

За даними Washington Post, американські розвідслужби почали попереджати політичне керівництво країни щодо планів Пригожина навіть не з середи, як повідомлялося раніше, а з середини червня. Разом з тим, що саме він задумав, і коли збирався реалізувати свій задум, вони не знали.

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Зазначимо, що очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 23 червня заявив про "марш справедливості", зібрав 25-тисячну армію найманців та рушив на Москву. Ця подія викликала резонанс у суспільстві та привернула до себе увагу світових ЗМІ. ТСН.ua зібрав основні тези західних ЗМІ про події в Росії.

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