Путин знал, что Пригожин готовится к бунту «больше, чем за сутки» — Washington Post

Российский диктатор Владимир Путин знал о подготовке мятежа главы "вагнеровцев" Евгения Пригожина «больше, чем за сутки».

Об этом сообщают спецслужбы США, пишет Washington Post.

Американские разведчики не знают, почему Путин, зная это, ничего не сделал.

По данным Washington Post, американские разведслужбы начали предупреждать политическое руководство страны по планам Пригожина даже не со среды, как сообщалось ранее, а с середины июня. Вместе с тем, что он задумал, и когда собирался реализовать свой замысел, они не знали.

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Отметим, что глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня заявил о "марше справедливости", собрал 25-тысячную армию наемников и двинулся на Москву. Это событие вызвало резонанс в обществе и привлекло внимание мировых СМИ. ТСН.ua собрал основные положения западных СМИ о событиях в России.

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