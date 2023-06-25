Украина под обстрелами: как прошла ночь в регионах

Прошедшие сутки во многих регионах Украины были с обстрелами, которые Россия не прекращает совершать.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: в сутки — 5 обстрелов, из минометов и АГС, по Черниговскому и Новгород-Северскому районам. Без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью и утром враг совершил 8 обстрелов пограничных громад. Зафиксировано 34 взрыва. Предварительно – без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 24 обстрела пограничных громад. Зафиксировано 204 взрыва. Обстрелы потерпели Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Юнаковская, Свесская, Эсманская, Дружбовская, Зноб-Новгородская и Великописаревская громады.

Великописаревская громада: повреждены шесть частных жилых домов, два хозяйственных помещения, трансформатор РЭС.

Белопольская громада: в результате одного из обстрелов повреждены четыре жилых дома.

Запорожская область: ночью враг атаковал пригород областного центра. Попадание произошло на открытых территориях, в частности, в одно из местных предприятий. К счастью, люди не пострадали. Изуродованы припаркованные грузовики и сооружения рядом.

Оккупанты совершили 71 обстрелов по территории 23 населенных пунктов Запорожской области: атаковал из БПЛА Ольговское и Плавное, с РСЗО Темировка и Левадное, нанес 65 артударов по Орехову, Гуляйполю, Железнодорожному, Новодаровке, Пятихатках.

К сожалению, травмы во время вражеских ударов получили двое гражданских — 85-летняя жительница Преображенки и 77-летняя жительница Новоданиловки.

Днепропетровщина: за день враг дважды целил по Никополю из тяжелой артиллерии.

Во время одного из этих обстрелов погиб мужчина. В городе есть разрушение.

Из артиллерии избивал агрессор и по Покровской громаде. Без жертв.

Также в Никополе в результате вражеских обстрелов ранен 47-летний мужчина, минно-взрывная травма. В городе повреждены 3 частных дома и газопровод. Из тяжелой артиллерии гнал бил и по Марганецкой громаде, что на Никопольщине. Там последствия уточняются. 20 боеприпасов оккупационные войска выпустили и по Синельниковскому району. Досталось Великомихайловской громаде. К счастью, местных не задело. Уцелели и их дома.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Окип, Красная Заря, Ветеринарное, Пильная, Казачья Лопань, Огирево, Гатище, Бочково, Бударки и Чугуновка.

На Купянском направлении враг совершал наступательные действия в направлении Берестового, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двухлетняя, Масютовка, Кисловка и Берестово.

Вчера враг обстрелял с. Кругляковка Купянского района. Ранение получил 49-летний гражданский мужчина.

В г. Южное Харьковского района мальчик 7 лет во дворе нашел взрывоопасный предмет и ударил об стену. В результате взрыва мальчик получил осколочные ранения и был госпитализирован, состояние — средней тяжести.

Луганщина: враг не добивается успеха на земле, поэтому продолжает уничтожать населенные пункты вблизи линии фронта. Практически каждый день по Белогоровке отрабатывает российская авиация и артиллерия. Досталось вчера также Невскому и маленьким населенным пунктам вокруг него. За сутки противник совершил 118 обстрелов (511 снарядов).

Донетчина: за прошедшие сутки враг совершил 10 обстрелов населенных пунктов области. Под обстрелами — 6 населенных пунктов: Авдеевка, Угледар, Торецк, пгт Щербиновка, с.Катериновка, с.Соловьево. Повреждены 5 жилых домов, 4 гражданских автомобиля, 4 торговых павильона, хозяйственная постройка, магазин.

В сутки по области: 1 погибший, 2 раненых.

Николаевщина: вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 59 обстрелов (253 снаряда).

российские военные попали в районы 22 населенных пунктов области.

Из-за российской агрессии два человека получили ранения.

Напомним, под утро 25 июня 2023 года российские войска обстреляли Херсон. Снаряд попал в пятиэтажку. Погиб мужчина.

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