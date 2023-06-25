Україна під обстрілами: як минула ніч в регіонах

Минула доба у багатьох регіонах України була з обстрілами, які Росія не припиняє здійснювати.

Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу — 5 обстрілів, із мінометів та АГС, по Чернігівському та Новгород-Сіверському районах. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі та вранці ворог здійснив 8 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 34 вибухи. Попередньо — без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних громад. Зафіксовано 204 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Юнаківська, Свеська, Есманська, Дружбівська, Зноб-Новгородська та Великописарівська громади.

Великописарівська громада: пошкоджено шість приватних житлових будинків, два господарські приміщення, трансформатор РЕС.

Білопільська громада: внаслідок одного з обстрілів пошкоджено чотири житлові будинки.

Запорізька область: вночі ворог атакував передмістя обласного центру. Влучання відбулося на відкритих територіях, зокрема в одне з місцевих підприємств. На щастя, людей не зачепило. Понівечено припарковані вантажівки та споруди поруч.

Окупанти здійснили 71 обстрілів по території 23 населених пунктів Запорізької області: атакував з БПЛА Ольгівське та Плавні, з РСЗВ Темирівка та Левадне, завдав 65 артударів по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, П'ятихатках та інших прифронтових селах.

На жаль, травми під час ворожих ударів отримали двоє цивільних — 85-річна жителька Преображенки та 77-річна жителька Новоданилівки.

Дніпропетровщина: за день ворог двічі цілив по Нікополю з важкої артилерії.

Під час одного з цих обстрілів загинув чоловік. У місті є руйнування.

З артилерії бив агресор і по Покровській громаді. Без жертв.

Також у Нікополі внаслідок ворожого обстрілу поранено 47-річного чоловіка, мінно-вибухова травма. У місті пошкоджено 3 приватні будинки та газопровід. З важкої артилерії гатив ворог і по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Там наслідки уточнюють. 20 боєприпасів окупаційні війська випустили й по Синельниківському району. Дісталося Великомихайлівській громаді. На щастя, місцевих не зачепило. Уціліли і їхні оселі.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Окіп, Червона Зоря, Ветеринарне, Пильна, Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Бочкове, Бударки та Чугунівка.

На Куп’янському напрямку ворог здійснював наступальні дії у напрямку Берестового, успіху не мав. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Кислівка та Берестове.

Вчора ворог обстріляв с. Кругляківка Куп'янського району. Поранення зазнав 49-річний цивільний чоловік.

У м. Південне Харківського району хлопчик 7 років на подвір'ї знайшов вибухонебезпечний предмет та вдарив ним по стіні. Внаслідок вибуху хлопчик отримав осколкові поранення та був госпіталізований, стан - середньої тяжкості.

Луганщина: ворог не досягає успіху на землі, тому продовжує нищити населені пункти поблизу лінії фронту. Майже щодня по Білогорівці відпрацьовує російська авіація і артилерія. Дісталося вчора також Невському і маленьким населеним пунктам навколо нього. За добу противник здійснив 118 обстріли (511 снарядів).

Донеччина: минулої доби ворог здійснив 10 обстрілів населених пунктів області. Під обстрілами — 6 населених пунктів: Авдіївка, Вугледар, Торецьк, смт Щербинівка, с.Катеринівка, с.Соловйове. Пошкоджено 5 житлових будинків, 4 цивільні автомобілі, 4 торгові павільйони, господарська споруда, крамниця.

За добу по області: 1 загиблий, 2 поранених.

Миколаївщина: вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 59 обстрілів (253 снаряди).

російські військові поцілили у райони 22 населених пунктів області.

Через російську агресію дві людини дістали поранення.

Нагадаємо, під ранок 25 червня 2023 року російські війська обстріляли Херсон. Снаряд влучив у п'ятиповерхівку. Загинув чоловік.

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