Окупанти застосували заборонену хімічну зброю під Мар'їнкою

Це вже не вперше ворог використовує хімічну зброю.

Російські загарбники на Донецькому напрямку вдалися до використання хімічних боєприпасів проти українських військових.

Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

"Ворог зосереджує штурми на Авдіївському і Мар'їнському напрямках. Тут відбулося 13 бойових зіткнень, причому майже всі припадають на район Мар'їнки. Ворог отримав відсіч і відійшов. Крім того, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог здійснив понад 440 обстрілів наших позицій. Зафіксовано факт скидання на одну з позицій забороненого хімічного боєприпасу – аерозолього, задушливої дії. Вітер дув у бік противника", - сказав він.

Нагадаємо, що окупанти використали на Донбасі заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати "К-51".

Довідка:

27 лютого 2023 року країни G7 заявили, що будь-яке використання Росією хімічної, біологічної, радіологічної або ядерної зброї матиме серйозні наслідки. Застосування хімічних засобів (зокрема, речовин сльозогінної дії) для ведення війни заборонене Конвенцією про хімічну зброю (ст. 1, п. 5) і Женевським протоколом 1925 року.

К-51 — розроблена в 1970-ті роки в СРСР ручна аерозольна "сльозогінна" граната нелетальної дії, створена для військових та спеціальних служб і потужніша за гранати для розгону демонстрантів.

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