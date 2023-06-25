У Маріуполі окупанти перевіряють дітей на "лояльність до України"

У тимчасово окупованому Маріуполі окупаційна влада перевіряє місцевих підлітків на причетність до партизанського руху.

Про це інформують у Центрі національного опору.

"Дітей зупиняють на блок-постах, перевіряють телефони та наявність паспорта ворога (який у РФ отримують з 14 років). Також проводять «профілактичні бесіди» на яких вимагають повідомляти про «ненадійних товаришів", - повідомили у Центрі.

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Загалом у місті спостерігається посилення фільтраційних заходів, а також продовжуються практика викрадення мешканців.

Тим часом у Маріуполі на Донеччині панічні настрої. Так, у місті закриваються обмінники, у магазинах – кілометрові черги.