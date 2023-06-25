Каким будет курс доллара к концу лета: прогноз эксперта

Курс доллара не изменится существенно и будет колебаться в пределах 37-38 гривен.

До сентября курс доллара в Украине должен быть стабильным. В то же время на рынке все же будет присутствовать определенная волатильность по отношению к цене.

Об этом сообщил экономист и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии 24 Каналу.

По его словам, курс к концу лета будет стабильным и в тех пределах, которые есть сейчас.

"В любом случае нужно понимать, что Нацбанк достиг той цели, к которой стремился. Имею в виду то, что есть официальный курс и наличный курс, который сейчас очень близок к 36,6 грн. Я думаю, что мы с вами будем видеть в дальнейшем поддержку этого курса. Особенно, если учесть, что НБУ смог нарастить валютные резервы", — сказал он.

Кроме того, Украина в дальнейшем будет получать средства от партнеров, и это было обнародовано на конференции по вопросам восстановления страны в Лондоне 21 июня.

"Мы будем продолжать получать помощь от партнеров, несмотря на любые проблемы. Поэтому я думаю, что неожиданного курса у нас не будет", – заверил он.

Напомним, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ не видит причин для того, чтобы в Украине произошло резкое падение национальной валюты.

По словам эксперта, курс доллара в Украине в ближайшее время может вырасти не более чем на 10%, и никак не достигнет отметок 46 или 50 гривен за доллар.

В то же время он подчеркнул, что стабильность гривны зависит от поступления международной финансовой помощи и успехов ВСУ.

Следует отметить, что гривна несколько укрепилась за счет финансовой помощи от западных партнеров. Сейчас курс гривны к доллару и официальный, и рыночный практически сравнялся.

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