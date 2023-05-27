Доллар взлетит: озвучен прогноз на ближайшие годы

Средний официальный курс доллара в Украине по итогам 2024 года составит 41,8 гривни за доллар, а к концу года он вырастет до 43 гривен за доллар.

Такой прогноз озвучил директор по инвестициям и глава департамента R&D в Capital Times Артем Щербина на конференции по инвестициям Invest Talk Summit, отметив, что в 2025 году гривна продолжит ослабевать.

Об этом сообщает "Минфин".

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Эксперт прогнозирует, что в 2025 году средний курс доллара составит 43,6 гривни за доллар, а завершит год на уровне 44 гривен за доллар.

В то же время Щербина назвал главный фактор, который будет особенно влиять на курс доллара. Это – регулирование валютного рынка Нацбанком.

"Пока мы находимся в тисках, но снятие ограничений будет влиять на валютный рынок. Очень долго у нас были ограничения, и мы не знаем, как он отреагирует, когда они будут сняты, каким будет спрос на валюту", – считает эксперт.

Напомним, Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 27 мая, и воскресенье, 28 мая. Курс доллара не изменился. Евро подешевело на 17 коп, а злотый – на 7 коп.