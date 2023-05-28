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В Бердянске раздались взрывы: по меньшей мере шесть "прилетов"

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
413
Время на прочтение
1 мин
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В Бердянске раздались взрывы: по меньшей мере шесть "прилетов"

В оккупированном Бердянске раздались взрывы. / Фото: из соцсетей

В Бердянске снова неспокойно

Во временно оккупированном Бердянске снова "прилеты". Известно о по меньшей мере шести взрывах.

Об этом сообщает городская военная администрация в Telegram.

"Еще минимум 5 попаданий от ВСУ по российским позициям в Бердянской общине! Российское ПВО в очередной раз показало свою неэффективность", — говорится в сообщении.

При этом официальные власти города призвали дождаться подробностей и официального подтверждения Генштаба.

Напомним, на свой день рождения Киев пережил тяжелую ночь – массированную атаку шахедами   по городу, а еще землетрясение, о котором рассказывают жители города в социальных сетях.

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Дата публикации
Просмотры
413
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