В Бердянске раздались взрывы: по меньшей мере шесть "прилетов"

В Бердянске снова неспокойно
Во временно оккупированном Бердянске снова "прилеты". Известно о по меньшей мере шести взрывах.
Об этом сообщает городская военная администрация в Telegram.
"Еще минимум 5 попаданий от ВСУ по российским позициям в Бердянской общине! Российское ПВО в очередной раз показало свою неэффективность", — говорится в сообщении.
При этом официальные власти города призвали дождаться подробностей и официального подтверждения Генштаба.
Напомним, на свой день рождения Киев пережил тяжелую ночь – массированную атаку шахедами по городу, а еще землетрясение, о котором рассказывают жители города в социальных сетях.
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